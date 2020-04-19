Трамп пообещал найти лучшее применение выделяемому ВОЗ финансированию

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ. По его мнению, организация должна понести ответственность за то, что давала «безграмотные рекомендации» и мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США

Фото: Patrick Semansky / AP

Вашингтон найдет более эффективное применение $500 млн, которые ранее ежегодно выделял Всемирной организации здравоохранения, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Мы можем потратить $500 млн, используя их гораздо эффективнее, если мы решим это сделать. И это будет на благо гораздо большего числа людей», — заявил он.

По мнению Трампа, ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США, «сосредоточив все внимание» на ситуации в Китае. В частности, президент обвинил организацию в том, что она давала «безграмотные рекомендации» не закрывать границу с КНР в начале эпидемии.

Вслед за обвинениями в адрес ВОЗ Трамп объявил, что США прекращают ее финансирование. По его словам, американские налогоплательщики ежегодно вносили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. «США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность», — отметил Трамп.