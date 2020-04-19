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Трамп пообещал найти лучшее применение выделяемому ВОЗ финансированию

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ. По его мнению, организация должна понести ответственность за то, что давала «безграмотные рекомендации» и мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США
Фото: Patrick Semansky / AP

Вашингтон найдет более эффективное применение $500 млн, которые ранее ежегодно выделял Всемирной организации здравоохранения, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Мы можем потратить $500 млн, используя их гораздо эффективнее, если мы решим это сделать. И это будет на благо гораздо большего числа людей», — заявил он.

По мнению Трампа, ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США, «сосредоточив все внимание» на ситуации в Китае. В частности, президент обвинил организацию в том, что она давала «безграмотные рекомендации» не закрывать границу с КНР в начале эпидемии.

Вслед за обвинениями в адрес ВОЗ Трамп объявил, что США прекращают ее финансирование. По его словам, американские налогоплательщики ежегодно вносили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. «США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность», — отметил Трамп.

Евросоюз и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Политика

Евросоюз, Китай, Германия и ООН его решение осудили. «Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии», — заявил представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Осудили Трампа и его политические противники из Демократической партии. Сенатор-демократ Патрик Лихи сравнил отказ в финансировании с лишением союзника оружия перед атакой врага.

Трампа не раз критиковали из-за недооценки угрозы коронавируса, сообщало издание Politico. По его информации, еще в феврале специалисты просили президента принять неотложные меры для предотвращения вспышки заболевания, но тот повторял, что «у него все под контролем». Позднее Трамп начал утверждать, что во всем виновата ВОЗ. Он заявил, что она неверно оценила уровень смертности, а сам он с самого начала понимал всю серьезность ситуации с эпидемией.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, коронавирус, ВОЗ
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