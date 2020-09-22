В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19

Минимальный размер штрафа за появление без маски в общественном месте увеличивается со £100 до £200, а многолюдные свадебные и похоронные церемонии запрещены

Фото: Hannah McKay / Reuters

Быстрый рост числа вновь выявляемых в Великобритании случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 вынуждает власти ужесточить меры борьбы с болезнью. Об этом заявил, выступая во вторник в парламенте, премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что за последний месяц число ежесуточно выявляемых в стране заражений COVID-19 выросло вчетверо, а в октябре суточный прирост может исчисляться десятками тысяч человек.

О возврате к полноценному карантину в масштабах всей страны речь пока не идет, заверил премьер. Людям не запрещается выходить из дома, однако на ближайшие полгода контакты между жителями Британии решено дополнительно ограничить.

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Одним из новых правил станет запрет на проведение массовых свадебных и погребальных церемоний. На свадьбах теперь разрешено собирать не более 15 человек, а на похоронах — не более 30. Ранее введенное правило, запрещающее собираться в одном месте более чем вшестером (на свадьбах и похоронах оно не действует), теперь будет распространяться и на состязания в командных видах спорта, проводимые в закрытых помещениях (до сих пор они также считались исключением из правила).