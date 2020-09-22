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Пандемия коронавируса ,  
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В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19

Минимальный размер штрафа за появление без маски в общественном месте увеличивается со £100 до £200, а многолюдные свадебные и похоронные церемонии запрещены
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Фото:Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

Быстрый рост числа вновь выявляемых в Великобритании случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 вынуждает власти ужесточить меры борьбы с болезнью. Об этом заявил, выступая во вторник в парламенте, премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что за последний месяц число ежесуточно выявляемых в стране заражений COVID-19 выросло вчетверо, а в октябре суточный прирост может исчисляться десятками тысяч человек.

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О возврате к полноценному карантину в масштабах всей страны речь пока не идет, заверил премьер. Людям не запрещается выходить из дома, однако на ближайшие полгода контакты между жителями Британии решено дополнительно ограничить.

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Одним из новых правил станет запрет на проведение массовых свадебных и погребальных церемоний. На свадьбах теперь разрешено собирать не более 15 человек, а на похоронах — не более 30. Ранее введенное правило, запрещающее собираться в одном месте более чем вшестером (на свадьбах и похоронах оно не действует), теперь будет распространяться и на состязания в командных видах спорта, проводимые в закрытых помещениях (до сих пор они также считались исключением из правила).

Минимальный размер штрафа за первое нарушение «правила шести» увеличивается вдвое — со £100 до £200, при повторных нарушениях штраф будет расти.

Такой же штраф может быть назначен за появление без закрывающей рот и нос медицинской маски в тех случаях, когда ее ношение признано обязательным. По новым правилам маски должны носить все водители и пассажиры такси, все сотрудники магазинов, а также персонал гостиниц и их постояльцы.

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Пабы, бары и рестораны уже с 24 сентября должны обслуживать клиентов только за столиками, а не у стойки и закрываться не позднее 22:00. За нарушения бизнес обещают наказывать крупными штрафами в размере до £10 тыс.

По словам Джонсона, новые меры вводятся на полгода, однако могут быть отменены и раньше. Премьер-министр также предупредил, что власти Британии оставляют за собой право ввести при необходимости новые, более жесткие, меры.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

По данным британских властей, за последние сутки в стране выявлено 4368 новых случаев заражения COVID-19.

Автор
Евгений Калюков
Борис Джонсон Великобритания коронавирус
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