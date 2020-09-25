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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1227 человек

Фото:Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1227 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По словам Раковой, общее количество выздоровевших увеличилось до 242 883 человека.

Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве
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Сергей Собянин

Ранее оперштаб сообщил, что за последние 24 часа в Москве скончались 14 человек с COVID-19. У всех был подтвержден диагноз «пневмония», добавили в оперштабе.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умерли 5129 пациентов. По этому показателю Москва лидирует среди российских регионов, всего в столице зафиксировали четверть от всех летальных исходов.

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
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Сергей Собянин

25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что со следующей недели москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома. А работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на удаленную работу или взять отпуск.

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Также Собянин рекомендовал руководителям предприятий вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического безопасности на рабочих местах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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