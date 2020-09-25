В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1227 человек

Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1227 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По словам Раковой, общее количество выздоровевших увеличилось до 242 883 человека.

Ранее оперштаб сообщил, что за последние 24 часа в Москве скончались 14 человек с COVID-19. У всех был подтвержден диагноз «пневмония», добавили в оперштабе.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умерли 5129 пациентов. По этому показателю Москва лидирует среди российских регионов, всего в столице зафиксировали четверть от всех летальных исходов.