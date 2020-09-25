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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 14 человек с COVID-19

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных исходов в столице достигло 5129 человек
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве за последние 24 часа скончались 14 человек, ранее заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5129 пациентов. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 19 948 человек с подтвержденным диагнозом.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press


При этом, согласно данным Росстата за апрель—июль, в стране умерли 37 908 человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

По данным оперативного штаба на утро 24 сентября, число заразившихся COVID-19 в России достигло отметки 1 128 836 человек. Из них в Москве — 280 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (72 тыс.), Санкт-Петербург (41,5 тыс.), Нижегородская (31 тыс.) и Свердловская (28 тыс.) области.

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС


Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2839), Московской (1304) и Свердловской (587) областях, Дагестане (571), Нижегородской области (556), Красноярском крае (542), Ростовской (468), Новосибирской (428) и Тульской (365) областях.

Накануне, 24 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. «Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — сказал он, добавив, что с начала сентября в Москве втрое выросла сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом.

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