В Москве за сутки умерли 14 человек с COVID-19

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных исходов в столице достигло 5129 человек

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве за последние 24 часа скончались 14 человек, ранее заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5129 пациентов. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 19 948 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом, согласно данным Росстата за апрель—июль, в стране умерли 37 908 человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

По данным оперативного штаба на утро 24 сентября, число заразившихся COVID-19 в России достигло отметки 1 128 836 человек. Из них в Москве — 280 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (72 тыс.), Санкт-Петербург (41,5 тыс.), Нижегородская (31 тыс.) и Свердловская (28 тыс.) области.