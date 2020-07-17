Генпрокурор заявил о росте числа киберпреступлений в России в 25 раз

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В России в последние годы многократно возросло число преступлений, связанных с кибербезопасностью. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«За последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз», — сказал он, добавив, что в 2019 году было зафиксировано 294 тыс. киберпреступлений.

По его словам, эта негативная тенденция усилилась в первом полугодии текущего года, был зафиксирован рост числа киберпреступлений на 92%.

В то же время, по его словам, показатель раскрываемости в этой сфере остается низким, на уровне 25%.