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Генпрокурор заявил о росте числа киберпреступлений в России в 25 раз

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В России в последние годы многократно возросло число преступлений, связанных с кибербезопасностью. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«За последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз», — сказал он, добавив, что в 2019 году было зафиксировано 294 тыс. киберпреступлений.

По его словам, эта негативная тенденция усилилась в первом полугодии текущего года, был зафиксирован рост числа киберпреступлений на 92%.

В МВД решили создать подразделения по борьбе с киберпреступностью
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В то же время, по его словам, показатель раскрываемости в этой сфере остается низким, на уровне 25%.

Краснов также отметил, что «бесконтактный и быстрый способ совершения» киберпреступлений делает общество все более уязвимым, к чему правоохранительные органы «зачастую» оказываются неготовы. «Хотя возможности противостоять новым угрозам у правоохранителей имеются», — добавил он.

Согласно информации Генпрокуратуры, широко распространяется криптовалюта, которую незаконно используют в обороте наркотиков и финансировании терроризма. Краснов также обратил внимание на ежегодный рост числа компьютерных атак, организаторы которых нередко используют для попыток взлома информационных систем российских государственных органов и крупных банков инфраструктуру иностранных государств.

В июле МВД сообщало, что за первое полугодие 2020 года число преступлений в сфере компьютерных технологий в России выросло практически в два раза. Как отмечала пресс-служба ведомства, рост ИТ-преступности составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей структуре преступности удельный вес таких правонарушений достиг 22,3%.

Осенью 2019 года МВД заявило о решении министра внутренних дел Владимира Колокольцева создать в центральном аппарате МВД и его территориальных органах новые подразделения по борьбе с киберпреступностью. Полиция уточнила, что их сформируют в пределах имеющего штата сотрудников «по отраслевому принципу».

Теги: Генпрокуратура, Игорь Краснов, кибербезопасность
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