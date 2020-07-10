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Число преступлений в сфере ИТ выросло в России почти вдвое

Основную долю преступлений в ИТ-сфере составили мошенничества, в том числе с банковскими картами
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

За первое полугодие 2020 года в России почти двукратно выросло количество преступлений в сфере компьютерных технологий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост ИТ-преступности. За первое полугодие он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%», — сообщила пресс-служба ведомства.

При этом около половины преступлений в ИТ-сфере составляют мошенничества, в том числе с банковскими картами. В связи с этим ведомство призывает россиян никогда не сообщать посторонним лицам реквизиты своей карты.

Количество преступлений на бытовой почве с начала года уменьшилось на 10,6%. На 15,1% сократилось число правонарушений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 13,1% — вреда средней тяжести, на 8,7% — легкого вреда и на 50% — побоев.

МВД сообщило о снижении преступности в России среди мигрантов
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В январе—июне на 10,2% уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах — на 10,2%. Уличных разбоев стало меньше на 23,6%, грабежей — на 20,7%, краж — на 19,6%, хищений транспортных средств — на 28,7%.

В мае, когда во многих регионах еще действовали карантинные ограничения, МВД отчиталось о снижении уровня преступности среди мигрантов. За период с января по апрель число преступлений, совершенных в России гражданами других стран, упало на 1,2%. МВД уточняет, что уровень убийств уменьшился на 2%, разбоев стало меньше на 8,1%, количество грабежей и краж сократилось на 9,4 и на 5,5% соответственно.

«Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались», — уточнили тогда в МВД.

Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы
Общество
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В июне 2020 года глава Генпрокуратуры Игорь Краснов заявил, что уровень коррупционной преступности в 2019-м составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек по сравнению с 20,8 годом ранее и «в целом остается стабильным в последние годы».

Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, было выявлено при освоении бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию целевых программ, а также при организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: киберпреступления, МВД, статистика
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