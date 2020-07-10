Число преступлений в сфере ИТ выросло в России почти вдвое

Основную долю преступлений в ИТ-сфере составили мошенничества, в том числе с банковскими картами

Фото: Joe Raedle / Getty Images

За первое полугодие 2020 года в России почти двукратно выросло количество преступлений в сфере компьютерных технологий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост ИТ-преступности. За первое полугодие он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%», — сообщила пресс-служба ведомства.

При этом около половины преступлений в ИТ-сфере составляют мошенничества, в том числе с банковскими картами. В связи с этим ведомство призывает россиян никогда не сообщать посторонним лицам реквизиты своей карты.

Количество преступлений на бытовой почве с начала года уменьшилось на 10,6%. На 15,1% сократилось число правонарушений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 13,1% — вреда средней тяжести, на 8,7% — легкого вреда и на 50% — побоев.