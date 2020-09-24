В России зафиксировали максимум заразившихся COVID-19 с середины июля
В России за последние 24 часа коронавирусом COVID-19 заразились 6595 человек — наибольшее суточное число заболевших с середины июля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Больше заболевших было выявлено 12 июля. Тогда вирус обнаружили у 6615 человек.
По данным оперштаба, всего в России зафиксировали 1 128 836 случаев заражения коронавирусом.
За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Чукотском автономном округе. 1580 (24,0%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,6%.
По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:
- Москва — 1050;
- Санкт-Петербург — 215;
- Московская область — 205;
- Ростовская область — 189;
- Воронежская область — 162;
- Нижегородская область — 160;
- Ставропольский край — 142;
- Кемеровская область — 136;
- Свердловская область — 131;
- Ханты-Мансийский АО — 130;
- Ульяновская область — 120;
- Самарская область — 110;
- Волгоградская область — 108;
- Саратовская область — 104;
- Архангельская область — 102;
- Оренбургская область — 102;
- Красноярский край — 102.
В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (280 тыс.), Подмосковье (72 тыс.), Санкт-Петербург (41 тыс.), Нижегородская (31 тыс.) и Свердловская (28 тыс.) области.
По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 19 948 человек (но данные штаба расходятся с информацией Росстата из-за разницы в учете, статистическое ведомство насчитало почти 38 тыс. смертей из-за COVID-19 за апрель—июль). Почти 930 тыс. заболевших выздоровели. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 43,9 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 357 тыс. за последние сутки.