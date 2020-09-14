Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве

Сергей Собянин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Власти уверены, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна и дополнительные ограничения и санитарно-защитные меры не требуются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Никаких дополнительных ограничений, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать», — сообщил Собянин. Мэр добавил, что ожидает управляемую эпидемиологическую ситуацию в ближайшие недели и месяцы.

Также в ходе заседания Собянин рассказал о подготовленности Москвы к случаю нового всплеска заражения. «На сегодняшний день в Москве около 60% всего объёма зарезервированных коек свободно», — сказал Собянин. Также он отметил, что процент «выявляемости» заражения в столице снизился с 1,7%-1,6% до 1,5%.

Также Собянин рассказал о разработке и испытаниях вакцина от коронавируса. По его словам необходимо было провести исследование на 40 тыс. человек, а записалось 55 тыс.