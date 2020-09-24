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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Человек, который переболел коронавирусом в этом сезоне, может не делать прививку от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время интервью в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не нужно», — сказал Мурашко.

Мурашко добавил, что, согласно постановлению правительства, существует ресурс, на котором будут публиковаться данные обо всех заболевших. Министр отметил, что такая система позволит создать ресурс данных обо всех пациентах, которые уже имеют иммунитет и защищены.

Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов заявил, что вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. При этом он пояснил, что аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием.

Также о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса сообщал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, вакцинация от коронавируса неприемлема для пациентов с заболеваниями, при которых необходимо лечение иммуноподавляющими препаратами, например, при онкологии. Он также указывал, что препарат не подойдет для людей с воспалительными, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой и системными заболеваниями крови.

В августе исследовательский центр имени Гамалеи, создавший первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса «Спутник V», опубликовал свой список противопоказаний к препарату. В документе указано, что препарат противопоказан для людей с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту средства, у которых бывают тяжелые аллергические реакции, есть острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена беременным женщинам и лицам младше 18 лет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Михаил Мурашко российская вакцина
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