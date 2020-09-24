Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан

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Человек, который переболел коронавирусом в этом сезоне, может не делать прививку от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время интервью в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не нужно», — сказал Мурашко.

Мурашко добавил, что, согласно постановлению правительства, существует ресурс, на котором будут публиковаться данные обо всех заболевших. Министр отметил, что такая система позволит создать ресурс данных обо всех пациентах, которые уже имеют иммунитет и защищены.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов заявил, что вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. При этом он пояснил, что аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием.