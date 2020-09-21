Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19

Вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов, передает RT.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», — пояснил он.

Караулов отметил, что необходимо больше исследований по этому вопросу. Он также добавил, что специалисты будут ориентироваться на рекомендации Минздрава, которые появятся после завершения третий стадии испытания вакцины.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что вакцинация от коронавируса неприемлема для пациентов с заболеваниями, при которых необходимо лечение иммунодепрессивными препаратами, например, при онкологии. Он также указал, что препарат не подойдет для людей с воспалительными, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой и системными заболеваниями крови.