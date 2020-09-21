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Пандемия коронавируса ,  
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Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19

Вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов, передает RT.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», — пояснил он.

Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество
Фото:РИА Новости

Караулов отметил, что необходимо больше исследований по этому вопросу. Он также добавил, что специалисты будут ориентироваться на рекомендации Минздрава, которые появятся после завершения третий стадии испытания вакцины.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что вакцинация от коронавируса неприемлема для пациентов с заболеваниями, при которых необходимо лечение иммунодепрессивными препаратами, например, при онкологии. Он также указал, что препарат не подойдет для людей с воспалительными, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой и системными заболеваниями крови.

Центр Гамалеи назвал сроки вакцинации большей части населения России
Общество
Фото:АГН «Москва»

Этот же специалист предполагал, что противопоказания для прививки от коронавируса будут схожи с ограничениями перед вакцинацией от гриппа. По словам Жемчугова, использовать средство не смогут люди с температурой выше 37 градусов или недавно пившие алкоголь.

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Исследовательский центр имени Гамалеи, создавший первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса «Спутник V», опубликовал свой список противопоказаний к препарату. Согласно ему, вакцина, в том числе противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо компоненту средства, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена для беременных женщин и лиц младше 18 лет.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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