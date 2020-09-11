Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вакцинация от коронавируса неприемлема для пациентов с заболеваниями, при которых необходимо лечение иммунодепрессивными препаратами. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает издание «Вечерняя Москва».

«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — пояснил специалист.

Абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19, по мнению врача, также являются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка и системные заболевания крови.

Жемчугов отметил, что в подобных случаях решать вопрос о вакцинации должен лечащий врач пациента.