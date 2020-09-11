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Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вакцинация от коронавируса неприемлема для пациентов с заболеваниями, при которых необходимо лечение иммунодепрессивными препаратами. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает издание «Вечерняя Москва».

«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — пояснил специалист.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19, по мнению врача, также являются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка и системные заболевания крови.

Жемчугов отметил, что в подобных случаях решать вопрос о вакцинации должен лечащий врач пациента.

Ранее директор Национального исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинации от гриппа и коронавируса не повлияют друг на друга, если развести их введение, чтобы иммунная система организма успела «привести себя в порядок». По его словам, во всех учебниках по иммунологии сказано, что в организм человека можно вводить сразу много разных антигенов. «Если механизмы действия вакцин различны, <...> то лучше между двумя введениями сохранить промежуток от двух до трех недель», — уточнил Гинцбург.

Его центр разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в начале августа объявил президент России Владимир Путин, указав, что новый препарат почти не вызывает побочных эффектов.

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Источник: JHU
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Теги: врач, коронавирус, вакцина
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