Памфилова объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

Элла Памфилова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Голосование на региональных и местных выборах в сентябре этого года пройдет в течение трех дней, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

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