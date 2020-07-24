Политика , 24 июл, 11:46
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Памфилова объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Элла Памфилова
Голосование на региональных и местных выборах в сентябре этого года пройдет в течение трех дней, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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