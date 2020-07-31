Путин подписал закон о многодневном голосовании

Законопроект в третьем чтении Госдума приняла 21 июля, Совет Федерации одобрил его 24 июля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому голосование на выборах и референдумах может проходить «в течение нескольких дней подряд, но не более трех».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новому закону, формат многодневного голосования будет распространяться по решению соответствующего избиркома на выборы всех уровней.

«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в документе.

В тех случаях, когда на голосование дается более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений.