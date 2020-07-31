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Политика ,  
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Путин подписал закон о многодневном голосовании

Законопроект в третьем чтении Госдума приняла 21 июля, Совет Федерации одобрил его 24 июля
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому голосование на выборах и референдумах может проходить «в течение нескольких дней подряд, но не более трех».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новому закону, формат многодневного голосования будет распространяться по решению соответствующего избиркома на выборы всех уровней.

«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в документе.

В тех случаях, когда на голосование дается более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений.

Госдума разрешила проводить любые выборы в течение трех дней
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Положения нового закона распространяются только на выборы и референдумы, назначенные после его вступления в силу.

Однако Центральная избирательная комиссия нашла возможность сделать выборы в сентябре — в Единый день голосования — тоже многодневными. Как объявила глава ЦИК Элла Памфилова 24 июля, голосование на региональных и местных выборах в сентябре пройдет в течение трех дней.

Она пояснила, что первые два дня (11 и 12 сентября) будут днями досрочного голосования, а третий день, 13 сентября, — основным днем голосования.

Памфилова объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
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Элла Памфилова <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -179px; top: -4px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

В мае в избирательное законодательство были внесены поправки, по которым ЦИК получила право устанавливать порядок и сроки голосования граждан «в целях создания условий для защиты их здоровья» и «создания максимального удобства». Комиссия получила право устанавливать порядок и сроки досрочного голосования, а также порядок голосования граждан вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: голосование, закон, Владимир Путин
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