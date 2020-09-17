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Политика ,  
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В Госдуме предложили отменить трехдневное голосование

Такой законопроект внесла фракция «Справедливой России». По мнению депутатов, многодневное голосование снижает открытость избирательного процесса, а также приводит к невозможности контроля за голосованием наблюдателей
Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: duma.gov.ru)

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который предлагает отменить голосование на выборах в течение нескольких дней. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Как указали депутаты в пояснительной записке, многодневное голосование было необходимо в период распространения коронавируса, но впредь его следует отменить «в целях повышения уровня доверия граждан к реализации избирательных процедур, открытости, честности и объективности избирательного процесса».

«Одновременно с этим реализованная с использованием указанного механизма процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса», — отмечается в документе. По мнению авторов, многодневное голосование снижает возможность контроля за процессом голосования как со стороны наблюдателей, так и при помощи «технических средств наблюдения».

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Президент Владимир Путин подписал закон о голосовании на выборах и референдумах «в течение нескольких дней подряд, но не более трех» 31 июля. Согласно закону, формат многодневного голосования может распространяться на выборы всех уровней по решению соответствующего избиркома.

В первый раз формат трехдневного голосования был использован на местных и региональных выборах в сентябре: первые два дня (11 и 12 сентября) были объявлены днями досрочного голосования, а третий день, 13 сентября, — основным днем голосования. Выборы разного уровня проходили в 83 российских регионах, в 18 из которых жители выбирали губернаторов, а еще в двух — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — глав регионов утвердили парламенты.

Фракции «Справедливой России» принадлежит в Госдуме 22 из 450 депутатских мандатов.

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Автор
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