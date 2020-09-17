В Госдуме предложили отменить трехдневное голосование

Такой законопроект внесла фракция «Справедливой России». По мнению депутатов, многодневное голосование снижает открытость избирательного процесса, а также приводит к невозможности контроля за голосованием наблюдателей

Сергей Миронов (Фото: duma.gov.ru)

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который предлагает отменить голосование на выборах в течение нескольких дней. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Как указали депутаты в пояснительной записке, многодневное голосование было необходимо в период распространения коронавируса, но впредь его следует отменить «в целях повышения уровня доверия граждан к реализации избирательных процедур, открытости, честности и объективности избирательного процесса».

«Одновременно с этим реализованная с использованием указанного механизма процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса», — отмечается в документе. По мнению авторов, многодневное голосование снижает возможность контроля за процессом голосования как со стороны наблюдателей, так и при помощи «технических средств наблюдения».

Президент Владимир Путин подписал закон о голосовании на выборах и референдумах «в течение нескольких дней подряд, но не более трех» 31 июля. Согласно закону, формат многодневного голосования может распространяться на выборы всех уровней по решению соответствующего избиркома.