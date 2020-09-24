Москва попросила Вашингтон не бороться с российской вакциной от COVID-19

Посольство России в США попросило американскую сторону сосредоточиться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а не с российской вакциной от вируса. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипведомства в Twitter.

«Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в обращении российских дипломатов.

В посольстве посоветовали американской стороне спасать жизни американцев.

«Боритесь с COVID-19, а не с российскими вакцинами», — добавляется в сообщении.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус поставила под сомнение эффективность российской вакцины «Спутник V».

«Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19», — написала американский дипломат в Twitter.

Ранее посольство России в США попросило американскую сторону «не раздувать» антироссийские настроения в обществе.

Вакцина «Спутник V» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Она стала первой вакциной против коронавируса, зарегистрированной в мире, о чем в середине августа объявил президент России Владимир Путин.

Накануне российский президент сообщил о том, что в скором времени будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса.