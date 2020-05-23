Посольство ответило на грант США по анализу «дезинформации» России

В период пандемии вместо того, чтобы объединить усилия, США ищут внешнего врага, на которого можно переложить собственные недочеты. Об этом написало в cвоем Facebook-аккаунте посольство России в США.

В сообщении указано, что сейчас страны находятся под угрозой «тяжелейшей глобальной эпидемии», когда из-за коронавируса США и Россия теряют тысячи граждан. Государства должны были бы сплотиться, но все усилия Вашингтона, по словам российских дипломатов, направляются на поиск внешнего врага.

«На него предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей», — объяснила дипмиссия. Посольство уточнило, что в американском госаппарате действуют «влиятельные русофобские силы».

«Уже можно предугадать, кто получит грант госдепа. Все эти НПО хорошо известны», — заявило посольство, заключив, что $250 тыс. было бы полезнее направить нуждающимся странам, «на спасение чьих-то жизней».