Посольство России попросило США «не раздувать» антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне обратилось к американским коллегам с просьбой «не раздувать» антироссийские настроения в обществе. Соответствующий комментарий опубликован на странице диппредставительства в Facebook в ответ на заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе».

Комментируя интервью Рэя изданию Air Force Times, дипломаты обратили внимание на то, что американский генерал фактически поставил на одну доску «угрозу» от России и Китая с вызовами, исходящими от терроризма.

По мнению российских дипломатов, Рэй увязал такую «опасность» с ведущейся между странами модернизацией ядерного арсенала.

Дипломаты считают, что подобные заявления звучат из США «на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия».

В посольстве считают, что США при этом понижают «порог» применения ядерных вооружений. Согласно заявлению дипломатов, в 2019 году Пентагон развернул боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах Trident II.

«Такие действия повышают риск потенциальной эскалации конфликта. Предлагаем американским партнерам не «раздувать» антироссийские настроения в обществе. Вместо этого — сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности», — отмечается в заявлении посольства.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, комментируя российско-американские отношения, заявил, что на данном этапе они находятся в глубоком кризисе.

По словам дипломата, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать каких-либо прорывов, тем более с учетом предстоящих президентских выборов в США. При этом дипломат отметил, что Россия готова к развитию отношений с США в той же степени, в какой готовы американские партнеры. Тем не менее пока большого желания со стороны Вашингтона не наблюдается, добавил Антонов.