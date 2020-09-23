Семья Сергея Захарова решила открыть фонд помощи пострадавшим в ДТП

Александр Добровинский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Семья курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, планирует создать одноименный фонд помощи погибшим и пострадавшим в дорожных авариях. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

«Мы с Захаровыми уверены, что этот фонд станет для многих россиян опорой и местом, где всегда можно будет получить поддержку. Наша инициативная группа только приступает к созданию вышеуказанного фонда, и мы будем благодарны всем желающим за оказание любой помощи», — сказал Добровинский.

По его словам, каждый месяц из-за ДТП в России страдают сотни семей, многим требуется помощь, которую «неоткуда получить». Он добавил, что инициативная группа фонда также надеется на то, что к проблеме удастся привлечь известных людей.

Авария, в результате которой погиб Захаров, произошла 8 июня. Автомобиль Ефремова на скорости вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер. От полученных травм он умер в больнице. Позже экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).