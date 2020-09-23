К резиденции Лукашенко стянули силовиков и спецтехнику

Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by

К Дворцу независимости в Минске стянулись автобусы с военными, спецтехника и полицейские автомобили. Об этом сообщает Tut.by.

«C самого утра 23 сентября минчане заметили необычное движение на проспекте Победителей, в районе Дворца независимости — «БелЭКСПО». Среди военных заметили в том числе и представителей роты почетного караула», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают порталу о перекрытии движения по проспекту Независимости. Выезды к нему перекрыты в разных точках города. В частности, закрыто движение у Национальной библиотеки, перекрыт проспект в районе станции метро «Якуба Коласа», на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова работает регулировщик.

По пустым перекрытым улицам со стороны Уручья проехал кортеж. Он прибыл во дворец Независимости. Официальной информации о проведении там мероприятий нет.

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