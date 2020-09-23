Латушко призвал к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко

Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что Лукашенко перестал быть законным президентом

Павел Латушко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Проведенная в среду в Минске инаугурация в качестве президента Белоруссии Александра Лукашенко была «спецоперацией», заявил член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко. По его мнению, после церемонии, проведенной «в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников», Лукашенко перестал быть законным президентом и ответом на такую акцию должна стать акция неповиновения.

«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — написал Латушко в своем Telegram-канале.

В свою очередь Telegram-канал Nexta, координирующий протесты в Белоруссии, призвал своих читателей выходить на протесты уже сегодня.

Утром в среду, 23 сентября, в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко в связи с его вступлением в должность президента Белоруссии. Официально проведение церемонии не анонсировалось, ее трансляция не велась на белорусских каналах, о том, что Лукашенко вновь вступил в должность президента было объявлено только после завершения церемонии.