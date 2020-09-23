Ракетный комплекс Javelin не сработал на военных учениях на Украине

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Украинские военные во время учений «Объединенные усилия-2020» не смогли выстрелить из американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залужного.

Javelin не сработал, потому что ракета не вылетела или это «ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться», прокомментировал Залужный.

Первую партию комплексов Javelin Украина получила от США весной 2018 года. Тогда Киеву передали 37 ПТРК и более 200 ракет. Руководивший страной Петр Порошенко утверждал, что после получения этих ракетных комплексов танковые обстрелы в Донбассе прекратились.

В конце 2019 года Украина заключила договор о поставке второй партии. По словам заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, оборонное ведомство наращивает темпы поставок в войска современных вооружений и новых образцов военной техники.