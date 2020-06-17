США передадут Украине военное оборудование стоимостью более $60 млн

Фото: usdos.ukraine / Facebook

США передадут Украине военное оборудование на более чем $60 млн, сообщается на странице Facebook американского посольства на Украине.

Дипмиссия заявила, что речь идет о радиооборудовании, боеприпасах и противотанковых ракетах Javelin.

«Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении.

В декабре в Минобороны Украины заявили, что страна заключила с США договор о поставке второй партии комплексов Javelin.