США передадут Украине военное оборудование стоимостью более $60 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 14:22 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 14:22 В Петербурге прокурор попросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети» Общество, 14:08 Генпрокуратура узнала об использовании самоизоляции для невыплаты зарплат Общество, 14:07 Как выйти на зарубежный рынок по модели «компания в регионе» Pro, 14:04 Куда в России можно поехать без обязательного карантина. Карта Общество, 13:55 Аналитик объяснил оплату комиссии в $5 млн за перевод Ethereum Крипто, 13:47 Кремль отверг обвинения в адрес России в покушении на журналиста в Грузии Общество, 13:47 В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Общество, 13:39 Средний чек россиян за год вырос до 597 руб. Общество, 13:30 Попова сообщила о производстве до 10 млн ПЦР-тестов на COVID в месяц Общество, 13:29 В Россию привезут юбилейную версию Range Rover Авто, 13:26 Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям Общество, 13:24 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 13:23
Общество ,  
0 

США передадут Украине военное оборудование стоимостью более $60 млн

Фото: usdos.ukraine / Facebook
Фото: usdos.ukraine / Facebook

США передадут Украине военное оборудование на более чем $60 млн, сообщается на странице Facebook американского посольства на Украине.

Дипмиссия заявила, что речь идет о радиооборудовании, боеприпасах и противотанковых ракетах Javelin.

«Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении.

В декабре в Минобороны Украины заявили, что страна заключила с США договор о поставке второй партии комплексов Javelin.

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО
Политика
Киев, Украина

12 июня МИД Украины сообщил о получении Киевом статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Государство по-прежнему не является участником альянса, однако теперь имеет расширенный доступ к его программам и учениям. Цель программы расширенных возможностей — усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами НАТО.

Теги: США, Украина
Материалы по теме
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО
Политика
Всемирный банк выделит Украине $150 млн на соцпомощь и борьбу с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter