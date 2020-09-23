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Антикризисные меры ,  
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Путин попросил сенаторов и депутатов Думы не отмахиваться от Минфина

Владимир Путин во время встречи с российскими сенаторами
Владимир Путин во время встречи с российскими сенаторами (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин попросил членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы прислушаться к требованиям Министерства финансов в макроэкономической сфере. Об этом он заявил, выступая перед российскими сенаторами. Расшифровка его речи опубликована на сайте Кремля.

«Нельзя отмахиваться от требований Минфина соблюдать макроэкономические параметры. Это реальное достижение нашей экономики за последние годы», — сказал Путин.

Некоторые сенаторы не стали участвовать в заседании с Путиным из-за COVID
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент отметил, что Россия смогла накопить финансовые резервы, кроме того, ее государственный долг является одним из самых маленьких в мире. По словам Путина, это позволило поддержать граждан и экономику во время распространения коронавируса и падения нефтяных котировок. «У нас, кстати говоря, доходы снизились, понятно, на 11% с лишним, а расходы увеличились на 23% с лишним», — охарактеризовал он последствия кризиса.

Российский лидер также заявил, что расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года будут увеличены на 80%. В 2023 году они вырастут с 0,7 трлн до 1,2 трлн руб. Путин напомнил, что в своем послании предложил комплекс мер поддержки российских семей. «Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трехлетку», — сообщил он.

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом
Политика
Владимир Путин

В начале месяца глава ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме предложил нарастить внутренний долг, чтобы за счет него увеличить расходы на национальные проекты и ускорить рост экономики. Костин отметил, что это позволяет сделать небольшой размер текущего долга. В ответ министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году отношение долга к ВВП и так приблизится к 20%, переходить за эту черту он считает нецелесообразным. «Это была краткосрочная реакция на ситуацию с коронавирусом, мы ее закрыли, но дальше следовать [по такому пути] не стоит», — заявил министр.

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В сентябре правительство одобрило проект посткризисного федерального бюджета на 2021–2023 годы. В него заложены меры мобилизации доходов, предложенные Минфином, среди которых непопулярные изменения, в том числе повышение акцизов на табак и пересмотр ряда нефтяных льгот. Бюджетный дефицит в предстоящие три года также будет покрываться внутренними заимствованиями.

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