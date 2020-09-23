Путин попросил сенаторов и депутатов Думы не отмахиваться от Минфина

Владимир Путин во время встречи с российскими сенаторами (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин попросил членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы прислушаться к требованиям Министерства финансов в макроэкономической сфере. Об этом он заявил, выступая перед российскими сенаторами. Расшифровка его речи опубликована на сайте Кремля.

«Нельзя отмахиваться от требований Минфина соблюдать макроэкономические параметры. Это реальное достижение нашей экономики за последние годы», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия смогла накопить финансовые резервы, кроме того, ее государственный долг является одним из самых маленьких в мире. По словам Путина, это позволило поддержать граждан и экономику во время распространения коронавируса и падения нефтяных котировок. «У нас, кстати говоря, доходы снизились, понятно, на 11% с лишним, а расходы увеличились на 23% с лишним», — охарактеризовал он последствия кризиса.

Российский лидер также заявил, что расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года будут увеличены на 80%. В 2023 году они вырастут с 0,7 трлн до 1,2 трлн руб. Путин напомнил, что в своем послании предложил комплекс мер поддержки российских семей. «Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трехлетку», — сообщил он.