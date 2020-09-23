Некоторые сенаторы не стали участвовать в заседании с Путиным из-за COVID

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Некоторые сенаторы, контактировавшие с людьми с подозрением на коронавирус, решили не присутствовать на заседании с участием президента России Владимира Путина. Об этом РБК сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Кто-то из сенаторов контактировал с людьми, у которых есть подозрения на коронавирус. Дабы не рисковать здоровьем окружающих и тем более президента они решили воздержаться от участия в заседании», — сказал он.

В июле коронавирус был обнаружен у трех членов Совета Федерации. Известно, что среди них представитель Рязанской области Игорь Морозов. До этого спикер Валентина Матвиенко сообщала о болезни еще пятерых членов парламента. Их имена неизвестны.

Во время пандемии коронавирус также выявили еще у нескольких высокопоставленных чиновников. COVID-19 переболели премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова.