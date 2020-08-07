В Минске двум звукорежиссерам дали по 10 суток ареста за песню «Перемен»

Двум звукорежиссерам, которые включили на проходящем в Минске мероприятии песню «Перемен» группы «Кино», дали по десять суток ареста за хулиганство и неповиновение. Об этом сообщает портал tut.by.

Дело рассматривал суд Центрального района Минска. Двум сотрудникам Минского государственного Дворца детей и молодежи, Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, вменялись статьи 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

Накануне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила запланированный на четверг митинг в парке Дружбы народов в Минске, так как на месте, забронированном Тихановской, власти начали готовить праздник железнодорожных войск. Вместо этого кандидат в президенты, ее соратницы и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова вместе с поддерживающими их гражданами отправились в Киевский сквер, где проходил «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», организованный городскими властями.

Когда протестующие пришли на праздник, диджеи включили песню группы Кино "Перемен".