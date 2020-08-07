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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске двум звукорежиссерам дали по 10 суток ареста за песню «Перемен»

Двум звукорежиссерам, которые включили на проходящем в Минске мероприятии песню «Перемен» группы «Кино», дали по десять суток ареста за хулиганство и неповиновение. Об этом сообщает портал tut.by.

Дело рассматривал суд Центрального района Минска. Двум сотрудникам Минского государственного Дворца детей и молодежи, Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, вменялись статьи 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга
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Светлана Тихановская во время предвыборного митинга&nbsp;в парке Дружбы Народов в Минске

Накануне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила запланированный на четверг митинг в парке Дружбы народов в Минске, так как на месте, забронированном Тихановской, власти начали готовить праздник железнодорожных войск. Вместо этого кандидат в президенты, ее соратницы и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова вместе с поддерживающими их гражданами отправились в Киевский сквер, где проходил «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», организованный городскими властями.

Когда протестующие пришли на праздник, диджеи включили песню группы Кино "Перемен". 

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Фото: Сергей Гриц / AP

Согласно зачитанному в суде протоколу, оба молодых человека умышленно сорвали праздничный концерт «в присутствии большого количества людей, имея умысел на нарушение общественного порядка и нормальной деятельности управления идеологической работы администрации Центрального района Минска».

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На 8 августа, за день до президентских выборов в Белоруссии, в нескольких городах страны были запланированы концерты российских артистов. Некоторые исполнители 6 августа заявили, что не будут выступать.

Российские артисты отказались выступать в Белоруссии за день до выборов
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Леонид Агутин

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты. Это действующий глава государства Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Двум претендентам, которые считались основными соперниками Лукашенко — Бабарико и Цепкало, — было отказано в регистрации.

В последние дни в Белоруссии проходят многотысячные митинги в поддержку оппозиционных кандидатов.

Встреча Тихановской со сторонниками в Минске. Фоторепортаж
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Теги: Минск, Белоруссия, Выборы, задержание
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