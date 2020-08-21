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В Белоруссии снова задержали включившего песню Цоя «Перемен» диджея

Влад Соколовский и Кирилл Галанов (слева направо)
Влад Соколовский и Кирилл Галанов (слева направо) (Фото: Елена Толкачева / TUT.by)

В Белоруссии вновь задержали звукорежиссера Влада Соколовского, который включил на митинге 6 августа в поддержку кандидатуры Александра Лукашенко песню Виктора Цоя «Перемен». Об этом РБК сообщил его коллега Кирилл Галанов.

«Я с ним разговаривал по телефону, он меня спрашивал, не вызывали ли меня в МВД на завтра, я сказал, что нет. Потом он мне перезвонил по другим вопросам и говорит: «За мной уже пришли, мне звонят в дверь». Я ему говорю: «Свяжись с адвокатом», — а он мне отвечает: «Сам свяжись». Вот и все», — рассказал Галанов.

Об этом также сообщает в Telegram портал Tut.by со ссылкой на адвоката диджея. «Лишь сказали, что скоро должны отпустить», — сказал адвокат и добавил, что тот находится в центральном аппарате МВД, к клиенту его не пускают.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

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Ранее Галанов и Соколовский были задержаны и арестованы на десять суток. Соколовский рассказывал, что после суда его отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, к нему зашел заместитель министра МВД Александр Барсуков. «Когда он вошел в камеру, сказал: «Перемен хотели? Много людей вышло, много в больнице пострадавших и задержанных. Готовься, сядешь лет на десять», — отмечал Соколовский.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов 9 августа. В ходе акций произошли столкновения с правоохранителями, которые применили резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Позже к протестующим присоединились работники некоторых крупнейших белорусских заводов, они начали устраивать забастовки и выдвигать требования руководству. Помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что общий ущерб от протестов составил $500 млн.

После задержаний многие люди жаловались на насилие со стороны правоохранителей, которые избивали и унижали граждан. В том числе о происходящем с задержанными рассказывали некоторые журналисты.

Теги: задержания, Белоруссия, массовые протесты, новости
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