В Белоруссии снова задержали включившего песню Цоя «Перемен» диджея

Влад Соколовский и Кирилл Галанов (слева направо) (Фото: Елена Толкачева / TUT.by)

В Белоруссии вновь задержали звукорежиссера Влада Соколовского, который включил на митинге 6 августа в поддержку кандидатуры Александра Лукашенко песню Виктора Цоя «Перемен». Об этом РБК сообщил его коллега Кирилл Галанов.

«Я с ним разговаривал по телефону, он меня спрашивал, не вызывали ли меня в МВД на завтра, я сказал, что нет. Потом он мне перезвонил по другим вопросам и говорит: «За мной уже пришли, мне звонят в дверь». Я ему говорю: «Свяжись с адвокатом», — а он мне отвечает: «Сам свяжись». Вот и все», — рассказал Галанов.

Об этом также сообщает в Telegram портал Tut.by со ссылкой на адвоката диджея. «Лишь сказали, что скоро должны отпустить», — сказал адвокат и добавил, что тот находится в центральном аппарате МВД, к клиенту его не пускают.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.