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Общество ,  
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Большинство россиян поддержали повышение НДФЛ для высоких зарплат

Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, одобряют 63% россиян. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты социологического исследования опубликованы на сайте центра.

30% из тех, кто поддержал увеличение налога, считают, что «богатые должны платить больше», 19% объяснили, что одобряют повышение ставки, так как полученные государством деньги пойдут на социальную помощь. 14% поддержавших изменение НДФЛ назвали решение властей «справедливым», а 11% одобривших указали на большую разницу между богатыми и бедными.

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Фото: Николай Титов / Global Look Press

Не поддержали изменение ставки НДФЛ 12% опрошенных россиян. 29% из них отметили, что это усложнит жизнь «простых людей», 23% посчитали существующие налоги высокими, а 17% заявили, что это ничего не изменит.

Среди пожаловавшихся на и без того высокие налоги и уверенных в неизменности ситуации после повышения НДФЛ, как отмечает ВЦИОМ, больше тех, кто считает свое материальное положение плохим.

Каждый пятый опрошенный (22%) сообщил о безразличии к изменению налога. Каждый четвертый (27%) респондент впервые услышал о повышении ставки НДФЛ от социологов.

ВЦИОМ проводил опрос по телефону методом случайной выборки стационарных и мобильных номеров из числа зарегистрированных на территории России. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Экономика
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В начале июня источник РБК сообщил, что российские власти обсуждают увеличение ставки НДФЛ для обеспеченных россиян с 13 до 15%. По словам собеседника РБК, сейчас «идеальная» ситуация для этого, «санкционно-пандемическая». Источник Forbes уточнял, что в качестве обеспеченных рассматривают людей с доходом 2–3 млн руб. в год. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что власти рассматривают различные шаги в сфере антикризисных мер, в том числе предложения об увеличении НДФЛ.

24 июня президент России Владимир Путин объявил об изменении в размере НДФЛ. Впервые за 20 лет его ставка перестанет быть единой для всех россиян. С 1 января 2021 года она вырастет с 13 до 15% для тех, кто получает более 5 млн руб. в год. Президент уточнил, что дополнительные средства, поступившие в бюджет, направят в том числе на лечение детей с тяжелыми заболеваниями и закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации.

По данным Росстата, зарплаты свыше 3 млн руб. в год получают всего 0,8% работающих россиян, что составляет около 500 тыс. человек.

Теги: НДФЛ, ВЦИОМ, налоги, опрос
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