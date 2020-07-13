Большинство россиян поддержали повышение НДФЛ для высоких зарплат

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Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, одобряют 63% россиян. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты социологического исследования опубликованы на сайте центра.

30% из тех, кто поддержал увеличение налога, считают, что «богатые должны платить больше», 19% объяснили, что одобряют повышение ставки, так как полученные государством деньги пойдут на социальную помощь. 14% поддержавших изменение НДФЛ назвали решение властей «справедливым», а 11% одобривших указали на большую разницу между богатыми и бедными.

Не поддержали изменение ставки НДФЛ 12% опрошенных россиян. 29% из них отметили, что это усложнит жизнь «простых людей», 23% посчитали существующие налоги высокими, а 17% заявили, что это ничего не изменит.

Среди пожаловавшихся на и без того высокие налоги и уверенных в неизменности ситуации после повышения НДФЛ, как отмечает ВЦИОМ, больше тех, кто считает свое материальное положение плохим.