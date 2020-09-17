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В Думу внесли законопроект о повышении НДФЛ у россиян с высокими доходами

Согласно законопроекту, ставку предлагается увеличить с 13 до 15% с января следующего года, а полученные средства направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями
Фото:dpa / ТАСС
Фото: dpa / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов граждан, превышающих 5 млн руб. в год. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Изменение предлагается внести с 1 января 2021 года.

Согласно законопроекту, мера «направлена на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями».

В правительстве отметили, что благодаря повышению НДФЛ в бюджет дополнительно поступит 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году. Эти средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы по государственной программе «Развитие здравоохранения», говорится в документе.

Ежегодный доход в размере 5 млн руб. соответствует месячной зарплате в 416,7 тыс. руб. до уплаты налогов. По данным Росстата, зарплаты свыше 3 млн руб. в год получают 0,8% работающих россиян, что составляет около 500 тыс. человек, а свыше 5 млн руб. — еще меньше.

Большинство россиян поддержали повышение НДФЛ для высоких зарплат
Общество
Фото:Сергей Карпухин / Reuters

Отменить единую ставку налогообложения предложил президент Владимир Путин в конце июня. По его словам, полученные средства нужно направить на лечение тяжелобольных детей, в том числе для закупки дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое проводилось в июле текущего года среди 1600 участников, повышение НДФЛ поддержали 63% россиян. Против такой меры выступили 12%.

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Автор
Анастасия Батманова
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