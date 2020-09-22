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Пандемия коронавируса ,  
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Си Цзиньпин в ООН попросил пресекать попытки политизации COVID-19

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Ju Peng / Xinhua / Global Look Press)

Cтраны должны объединиться в борьбе с распространением коронавируса и не допускать попытки политизировать пандемию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Генеральной ассамблее ООН. Трансляция велась в YouTube организации. 

«Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. <...> Любые попытки политизации или клеймения в этом вопросе должны отвергаться», — сказал председатель КНР.

Трамп попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Общество
Дональд Трамп

По его словам, для победы над вирусом необходимо содействовать ведущей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и запустить международный механизм реагирования.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. В качестве аргумента Трамп указал, что китайские власти прекратили вовремя международные авиаперелеты, что помогло вирусу распространиться за пределами страны. Кроме того, по его словам, ВОЗ и Китай предоставляли ложные сведения об особенностях нового заболевания.

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Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В апреле Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ, так как она не справилась со своей задачей и способствовала распространению COVID-19. «США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность», — указал американский лидер. В начале июля Трамп уведомил Конгресс США об официальном выходе страны из состава членов ВОЗ.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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