Си Цзиньпин в ООН попросил пресекать попытки политизации COVID-19

Си Цзиньпин (Фото: Ju Peng / Xinhua / Global Look Press)

Cтраны должны объединиться в борьбе с распространением коронавируса и не допускать попытки политизировать пандемию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Генеральной ассамблее ООН. Трансляция велась в YouTube организации.

«Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. <...> Любые попытки политизации или клеймения в этом вопросе должны отвергаться», — сказал председатель КНР.

По его словам, для победы над вирусом необходимо содействовать ведущей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и запустить международный механизм реагирования.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. В качестве аргумента Трамп указал, что китайские власти прекратили вовремя международные авиаперелеты, что помогло вирусу распространиться за пределами страны. Кроме того, по его словам, ВОЗ и Китай предоставляли ложные сведения об особенностях нового заболевания.