Адвокат объяснил прощение Ефремова матерью Захарова

Александр Добровинский (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Мать Сергея Захарова, погибшего в результате смертельного ДТП, виновником которого признали актера Михаила Ефремова, вынудили сказать, что она простила артиста. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы семьи Захарова в суде.

«Журналисты воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины и вынудили ее сказать, что она простила Михаила Ефремова», — рассказал адвокат, отметив, что журналисты были представителями «одного известного СМИ» (его название Добровинский не раскрыл).

По словам адвоката, семье погибшего удавалось скрыть от матери смерть сына, и журналисты поступили бестактно. Он попросил представителей СМИ «прекратить манипулировать людьми в попытках искусственно создавать псевдоновости».

Пресненский районный суд 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб Захаров. Адвокат потерпевших сообщил, что они не будут обжаловать приговор. Сам Ефремов признал вину.