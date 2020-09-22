Аналитик сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой выплат, если не снимает деньги с карты в течение полугода. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, передает агентство «Прайм».

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей», — отметил Коган.

По его словам, так закон защищает госфинансы от «лишних» трат: пенсионер может эмигрировать в другую страну или умереть, а информация об этом не сразу попадает в Пенсионный фонд.

Для возобновления выплат придется обращаться в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней. По словам эксперта, в случае положительного решения размер пенсии останется прежним с учетом индексации и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.