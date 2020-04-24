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ЦБ из-за вируса разрешил зачислять пенсии не на карты «Мир» до октября

В связи с распространением на территории России коронавирусной инфекции COVID-19, особенно опасной для немолодых людей, ЦБ решил смягчить свои требования
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Банк России разрешил коммерческим банкам продолжать зачисление пенсий на счета, к которым вместо карт «Мир» привязаны карты Visa, MasterCard и т.д., до 1 октября 2020 года. Об этом говорится в информационном письме за подписью первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, опубликованном на сайте регулятора.

Принятый еще в 2017 году закон определил последним сроком перевода пенсионеров на карты «Мир» 1 июля 2020 года, к этому моменту на такие карты должны были перейти те, у кого до принятия закона уже были банковские карты. После 1 июля средства пенсионеров на не связанные с картами «Мир» счета зачислять, в соответствии с ранее утвержденным ЦБ порядком, не полагалось. Однако в связи с распространением на территории России коронавирусной инфекции COVID-19, особенно опасной для немолодых людей, ЦБ решил смягчить свои требования.

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Фото: Jae C. Hong / AP

«Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года. Таким образом, за новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется», — пояснила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

В информационном письме ЦБ указано, что в условиях пандемии COVID-19 и введенных ограничений на передвижение регулятор вплоть до 1 октября не будет наказывать банки «в случае зачисления пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций с использованием платежных карт, не являющихся национальным платежным инструментом».

Условием для неприменения санкций в документе названо отсутствие возможности зачислить пенсию на счет, к которому привязана карта «Мир». Кроме того, у пенсионеров сохраняется и возможность получать пенсии на счета, к которым не привязаны вообще никакие карты.

Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам по возможности наладить с пенсионерами «дистанционное взаимодействие» для выпуска для них карт «Мир» и их доставки.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, Карты «Мир», банковские карты
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