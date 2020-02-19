В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы «Мир». Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передает «РИА Новости».

Переход на карты «Мир» является требованием федерального закона, отметили в ПФР. Там также уточнили, что этот процесс происходит постепенно. Так, банки начали выдавать пенсионерам карты «Мир» с июля 2017 года, когда те приходили получать выплаты. Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт. Однако успеть получить новую карту пенсионерам необходимо до 1 июля это года.

В то же время в ПФР объяснили, что способ получения выплат по прежнему определяет сам пенсионер. «Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счет в кредитной организации», — пояснили в фонде.