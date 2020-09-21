Командующий ВДВ России приехал в Белоруссию
В Белоруссию прибыл командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Сердюков вместе с делегацией, сообщается на сайте белорусского Министерства обороны.
Российская военная делегация приехала в республику для участия в совместных оперативно-тактических учениях «Славянское братство-2020», говорится в сообщении.
С российскими военными встретился начальник Генерального штаба белорусской армии генерал-майор Александр Вольфович. Стороны обсудили готовность сил и средств, а также ход военных учений.
Ранее, 21 сентября, белорусское Минобороны сообщило, что в период с 22 по 25 сентября в стране пройдет второй этап учений, в рамках которого военные отработают обеспечение государственной безопасности. Всего в учениях будут задействованы около 6 тыс. военных и более 500 единиц боевой техники, включая 1 тыс. человек и 100 единиц техники от российских Вооруженных сил.