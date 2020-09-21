Командующий ВДВ России приехал в Белоруссию

В белорусском военном ведомстве отметили, что «Славянское братство-2020» носит исключительно оборонительный характер. О том, что учения в Белоруссии не направлены против третьих стран, ранее заявляли в российском военном ведомстве. «Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран», — сказали в министерстве.

С 12 по 16 октября в Белоруссии пройдут командно-штабные учения с участием стран Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020» — вторые за месяц маневры с участием российских военных на территории Белоруссии.