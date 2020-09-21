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Командующий ВДВ России приехал в Белоруссию

Андрей Сердюков и Александр Вольфович
Андрей Сердюков и Александр Вольфович (Фото: Министерство обороны Республики Беларусь)

В Белоруссию прибыл командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Сердюков вместе с делегацией, сообщается на сайте белорусского Министерства обороны.

Российская военная делегация приехала в республику для участия в совместных оперативно-тактических учениях «Славянское братство-2020», говорится в сообщении.

С российскими военными встретился начальник Генерального штаба белорусской армии генерал-майор Александр Вольфович. Стороны обсудили готовность сил и средств, а также ход военных учений.

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Ранее, 21 сентября, белорусское Минобороны сообщило, что в период с 22 по 25 сентября в стране пройдет второй этап учений, в рамках которого военные отработают обеспечение государственной безопасности. Всего в учениях будут задействованы около 6 тыс. военных и более 500 единиц боевой техники, включая 1 тыс. человек и 100 единиц техники от российских Вооруженных сил.

В белорусском военном ведомстве отметили, что «Славянское братство-2020» носит исключительно оборонительный характер. О том, что учения в Белоруссии не направлены против третьих стран, ранее заявляли в российском военном ведомстве. «Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран», — сказали в министерстве.

С 12 по 16 октября в Белоруссии пройдут командно-штабные учения с участием стран Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020» — вторые за месяц маневры с участием российских военных на территории Белоруссии.

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