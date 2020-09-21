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Политика ,  
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На втором этапе учений в Белоруссии отработают обеспечение безопасности

Фото:Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В рамках второго этапа совместных белорусско-российских учений «Славянское братство-2020» военные отработают обеспечение военной безопасности государства, сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

«Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения», — говорится в сообщении.

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На этом этапе в учениях примут участие военнослужащие белорусского Западного оперативного командования, сил специальных операций ВС, ВВС и войск ПВО, а также ракетных войск и артиллерии Белоруссии. Со стороны России будут участвовать подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск. Всего будет задействовано около 6 тыс. военных и более 500 единиц боевой техники. Из них 1 тыс. человек и 100 единиц техники от Вооруженных сил России.

Учения пройдут на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, 210-м авиационном полигоне Ружанский, а также на полигонах Брестский и Гожский.

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При этом министерство подчеркнуло, что «Славянское братство-2020» носит исключительно оборонительный характер. Ведомство заявило, что отработка совместных действий войск России и Белоруссии проходит в соответствии с имеющимися договоренностями между странами и направлена на укрепление обороноспособности Союзного государства.

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В сентябре проходят ежегодные совместные учения России и Белоруссии в рамках программы «Славянское братство». В 2020 году они были назначены на период с 14 по 25 сентября. Министерство обороны России также объявило, что с 12 по 16 октября пройдут еще одни белорусско-российские учения. В них также примут участие подразделения Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Армении.

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Фото:Сергей Лескеть / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что правительствам обеих стран необходимо подумать о проведении новых совместных военных учений. Он подчеркнул, что это решение должно быть принято, несмотря на мнение мировой общественности.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты. Оппозиция и митингующие не признают результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов. По мнению действующего президента, протестные акции финансируются из-за границы.

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