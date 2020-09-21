На втором этапе учений в Белоруссии отработают обеспечение безопасности
В рамках второго этапа совместных белорусско-российских учений «Славянское братство-2020» военные отработают обеспечение военной безопасности государства, сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.
«Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения», — говорится в сообщении.
На этом этапе в учениях примут участие военнослужащие белорусского Западного оперативного командования, сил специальных операций ВС, ВВС и войск ПВО, а также ракетных войск и артиллерии Белоруссии. Со стороны России будут участвовать подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск. Всего будет задействовано около 6 тыс. военных и более 500 единиц боевой техники. Из них 1 тыс. человек и 100 единиц техники от Вооруженных сил России.
Учения пройдут на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, 210-м авиационном полигоне Ружанский, а также на полигонах Брестский и Гожский.