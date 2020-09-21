На втором этапе учений в Белоруссии отработают обеспечение безопасности

При этом министерство подчеркнуло, что «Славянское братство-2020» носит исключительно оборонительный характер. Ведомство заявило, что отработка совместных действий войск России и Белоруссии проходит в соответствии с имеющимися договоренностями между странами и направлена на укрепление обороноспособности Союзного государства.

В сентябре проходят ежегодные совместные учения России и Белоруссии в рамках программы «Славянское братство». В 2020 году они были назначены на период с 14 по 25 сентября. Министерство обороны России также объявило, что с 12 по 16 октября пройдут еще одни белорусско-российские учения. В них также примут участие подразделения Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Армении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что правительствам обеих стран необходимо подумать о проведении новых совместных военных учений. Он подчеркнул, что это решение должно быть принято, несмотря на мнение мировой общественности.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты. Оппозиция и митингующие не признают результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов. По мнению действующего президента, протестные акции финансируются из-за границы.