Минобороны объявило о вторых за месяц учениях с Россией в Белоруссии

12 октября в Белоруссии стартуют очередные учения с участием военных из России и других стран ОДКБ. Они начнутся всего через несколько недель после завершения предыдущих военных маневров с участием российских военных

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» в Таджикистане (Фото: Пресс-служба ЦВО / ТАСС)

В Белоруссии с 12 по 16 октября пройдут очередные командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2020». Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«В Центральном военном округе продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабному учению с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2020», которое пройдет с 12 по 16 октября на полигоне «Лосвидо» в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

В учениях будут участвовать подразделения от шести стран — Белоруссии, России, а также Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся ежегодно. В прошлом году они прошли в Таджикистане. В учениях участвовала авиация, артиллерия, бронетехника. Военные отрабатывали контртеррористическую операцию.