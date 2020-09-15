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Протесты в Белоруссии ,  
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Минобороны объявило о вторых за месяц учениях с Россией в Белоруссии

12 октября в Белоруссии стартуют очередные учения с участием военных из России и других стран ОДКБ. Они начнутся всего через несколько недель после завершения предыдущих военных маневров с участием российских военных
Учения ОДКБ «Нерушимое братство» в Таджикистане
Учения ОДКБ «Нерушимое братство» в Таджикистане (Фото: Пресс-служба ЦВО / ТАСС)

В Белоруссии с 12 по 16 октября пройдут очередные командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2020». Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«В Центральном военном округе продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабному учению с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2020», которое пройдет с 12 по 16 октября на полигоне «Лосвидо» в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

В учениях будут участвовать подразделения от шести стран — Белоруссии, России, а также Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся ежегодно. В прошлом году они прошли в Таджикистане. В учениях участвовала авиация, артиллерия, бронетехника. Военные отрабатывали контртеррористическую операцию.

Российские десантники приехали на военные учения в Белоруссию
Политика
Фото: Сергей Лескеть / РИА Новости

Это будут вторые за месяц учения с участием российских военных на территории Белоруссии. В сентябре в стране проводятся учения «Славянское братство — 2020». Они проходят на Брестском полигоне, для участия в них в страну уже прибыли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России. Всего в них примут участие до 1,5 тыс. военных, а также свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. Учения закончатся 25 сентября.

Изначально в этих учениях должны были также принимать участие сербские военные, однако 9 сентября Белград объявил о своем отказе. В Минобороны Сербии это объяснили пандемией коронавируса.

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, учения
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