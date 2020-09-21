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Пандемия коронавируса ,  
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Вакцина от COVID-19 поступила в Свердловскую область

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Свердловскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram.

«На ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании: соблюдения условий хранения, в частности — температурного режима в -18 градусов, логистика и так далее», — говорится в сообщении.

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Оперштаб также объявил, что группы вакцинируемых будут определены штабом.

По данным оперштаба, в Свердловской области 21 сентября выявлено 123 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных случаев составляет 27 922. Выписано 59 человек, всего их число достигло 21 204.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 — «Спутник V». Об этом сообщил президент Владимир Путин. Вакцина разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) в Москве. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний и выпущен в гражданский оборот.

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» поставят также в Белоруссию. Путин поручил определить точные сроки поставки к 15 октября.

Параллельно разработкой препарата занимается новосибирский центр «Вектор». Первая партия этого лекарства может быть выпущена в ноябре 2020 года.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всего в России разрабатываются 26 вариантов вакцины от коронавируса.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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