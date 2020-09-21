Вакцина от COVID-19 поступила в Свердловскую область

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Свердловскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram.

«На ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании: соблюдения условий хранения, в частности — температурного режима в -18 градусов, логистика и так далее», — говорится в сообщении.

Оперштаб также объявил, что группы вакцинируемых будут определены штабом.

По данным оперштаба, в Свердловской области 21 сентября выявлено 123 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных случаев составляет 27 922. Выписано 59 человек, всего их число достигло 21 204.