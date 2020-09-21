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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России выявли 6,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Общее число зарегистрированных случаев превысило 1,1 млн, с начала пандемии скончались 19,4 тыс. человек
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Суточный прирост новых известных случаев заболевания COVID-19 в России составил 6196, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране, с учетом новых заболевших, инфекцию обнаружили у 1 109 595 человек, из них сейчас проходят курс лечения 178,1 тыс. человек.

Это третий день подряд, когда медики выявляют более 6 тыс. заболевших за сутки. До этого в течение двух недель суточный прирост колебался в диапазоне от 5 тыс. до 5,9 тыс. заражений.

По числу выявленных случаев заболевания лидирует Москва — там коронавирус обнаружили у 277,4 тыс. человек (плюс 915 за сутки). Еще 71,7 тыс. заражений было выявлено в Подмосковье (плюс 193 за сутки) и 40,9 тыс. — в Санкт-Петербурге (плюс 209 за сутки).

В ВОЗ оценили возможность повторного введения ограничений в России
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В России после заражения коронавирусом умерли 19 489 человек. За последние 24 часа этот показатель увеличился на 71, из них 12 человек умерли в Москве, семь — в Ульяновской области, пять — в Дагестане. По общему количеству умерших от коронавируса людей среди регионов лидирует Москва, там скончались 5 тыс. человек. В Петербурге число смертей выросло до 2,7 тыс., в Московской области — до 1,2 тыс.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила возможность возобновления ограничений в России. По ее словам, пока для этого предпосылок нет. Она отметила, что действия, которые предпринимали российские власти для сдерживания пандемии, а также соблюдение гражданами мер безопасности дают положительный эффект.

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При этом Вуйнович призвала не останавливаться на этом и подчеркнула необходимость дальнейшего прогресса. «Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», — утверждает она.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<1000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
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