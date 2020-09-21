За сутки в России выявли 6,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Общее число зарегистрированных случаев превысило 1,1 млн, с начала пандемии скончались 19,4 тыс. человек

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Суточный прирост новых известных случаев заболевания COVID-19 в России составил 6196, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране, с учетом новых заболевших, инфекцию обнаружили у 1 109 595 человек, из них сейчас проходят курс лечения 178,1 тыс. человек.

Это третий день подряд, когда медики выявляют более 6 тыс. заболевших за сутки. До этого в течение двух недель суточный прирост колебался в диапазоне от 5 тыс. до 5,9 тыс. заражений.

По числу выявленных случаев заболевания лидирует Москва — там коронавирус обнаружили у 277,4 тыс. человек (плюс 915 за сутки). Еще 71,7 тыс. заражений было выявлено в Подмосковье (плюс 193 за сутки) и 40,9 тыс. — в Санкт-Петербурге (плюс 209 за сутки).