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Протесты в Белоруссии ,  
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На «Беларуськалии» задержали поддержавших протестующего шахтера рабочих

Сотрудники правоохранительных органов задержали рабочих, собравшихся на территории рудоуправления «Беларуськалия», чтобы поддержать выступившего с протестом на фоне продолжающихся после выборов президента в Белоруссии митингов шахтера Олега Куделко. Об этом сообщается в Telegram-канале стачкома.

Согласно сообщению, сотрудники ОМОН около 11:30 21 сентября задержали всех, кто пришел поддержать своего коллегу, и повезли их в неизвестном направлении.

Позднее в Telegram-канале уточнялось, что все задержанные стачкомовцы находятся в Солигорском РОВД.

В пресс-службе УВД Минского облисполкома РБК подтвердили, что в Солигорский РОВД доставлены 22 человека формирования правовой оценки их действий. «Прошло несанкционированное массовое мероприятие возле ОАО «Беларуськалий», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство указывает, что людей задержали после неоднократных предупреждений о незаконности их действий. «Из них только пятеро являются рабочими», — добавили в пресс-службе.

В «Беларуськалии» не ответили на запрос РБК.

Telegram-канал стачкома сообщал, что рабочие пришли поддержать мастера горного участка рудника 4РУ Олега Куделка, который 21 сентября в знак протеста отказался выходить из шахты после смены.

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Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку
Политика
Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Telegram-канал стачкома со ссылкой на его жену передал, что мужчину подняли на поверхность, поместили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами повезли психоневрологический диспансер.

Канал в Telegram «Белсат» сообщил, что шахтера уже выпустили из диспансера, он пришел домой переодеться, после чего он должен был явиться в РОВД на освидетельствование.

«Беларуськалий» — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений в мире, поставляющий свою продукцию более чем в 50 стран.

Стачком «Беларуськалия» сообщил о задержании своего представителя
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС


Забастовка на предприятии на фоне началась 17 августа, когда шахтеры потребовали признать недействительными итоги голосования. В забастовке приняли участие более 620 рабочих, 20 из которых отказывались выходить на работу в течение нескольких недель.

Позднее Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии», удовлетворив обращение прокуратуры. В связи с этим решением стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку — отказ от работы по политическим мотивам.

По данным ЦИК, на выборах в Белоруссии одержал победу Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила всего 10%, согласно официальным данным, однако ее штаб считает, что в итоге ее поддержали около 80% избирателей.

«Беларуськалий» задержание рабочие шахтер протест новости
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Стачком «Беларуськалия» сообщил о задержании своего представителя
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Политика
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