На «Беларуськалии» задержали поддержавших протестующего шахтера рабочих

Сотрудники правоохранительных органов задержали рабочих, собравшихся на территории рудоуправления «Беларуськалия», чтобы поддержать выступившего с протестом на фоне продолжающихся после выборов президента в Белоруссии митингов шахтера Олега Куделко. Об этом сообщается в Telegram-канале стачкома.

Согласно сообщению, сотрудники ОМОН около 11:30 21 сентября задержали всех, кто пришел поддержать своего коллегу, и повезли их в неизвестном направлении.

Позднее в Telegram-канале уточнялось, что все задержанные стачкомовцы находятся в Солигорском РОВД.

В пресс-службе УВД Минского облисполкома РБК подтвердили, что в Солигорский РОВД доставлены 22 человека формирования правовой оценки их действий. «Прошло несанкционированное массовое мероприятие возле ОАО «Беларуськалий», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство указывает, что людей задержали после неоднократных предупреждений о незаконности их действий. «Из них только пятеро являются рабочими», — добавили в пресс-службе.