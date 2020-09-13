Стачком «Беларуськалия» сообщил о задержании своего представителя

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белоруссии задержали представителя Стачечного комитета «Беларуськалия» Романа Леончика. Об этом сообщается в Telegram-канале стачкома.

«[Роман Леончик] находится в Солигорском РОВД», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Белоруссии.

«Беларуськалий» — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений в мире. Белорусская компания поставляет продукцию более чем в 50 стран.

Забастовка на предприятии началась 17 августа, когда шахтеры потребовали признать прошедшие выборы президента страны недействительными и привлечь президента и главу ЦИК к ответственности за фальсификацию результатов.