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Протесты в Белоруссии ,  
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Стачком «Беларуськалия» сообщил о задержании своего представителя

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белоруссии задержали представителя Стачечного комитета «Беларуськалия» Романа Леончика. Об этом сообщается в Telegram-канале стачкома.

«[Роман Леончик] находится в Солигорском РОВД», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Белоруссии.

«Беларуськалий» — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений в мире. Белорусская компания поставляет продукцию более чем в 50 стран.

Забастовка на предприятии началась 17 августа, когда шахтеры потребовали признать прошедшие выборы президента страны недействительными и привлечь президента и главу ЦИК к ответственности за фальсификацию результатов.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Позднее Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии», удовлетворив обращение прокуратуры. На заседании сообщили, что в забастовке участвовали более 620 рабочих, 20 из которых отказываются выходить на работу на протяжении нескольких недель.

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За участие в забастовке рабочие места потеряли восемь человек, включая главу стачкома Анатолия Боку, которого обвинили в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий и арестовали на 15 суток.

В связи с решением суда стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку — отказ от работы по политическим мотивам. Протестующие сослались на международный пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных правах», который был ратифицирован Белоруссией.

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Теги: Белоруссия, задержание, забастовка
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