Кабмин определил три типа угроз в рамках закона о суверенном Рунете

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Правительство утвердило правила правила централизованного управления сетью связи общего пользования, в которых прописала виды угроз российскому сегменту интернета. Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, они подразделяются на три типа: угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета.

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