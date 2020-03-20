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Пандемия коронавируса ,  
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Минкомсвязь перенесла учения по «суверенному Рунету» из-за коронавируса

Учения по обеспечению целостности и устойчивости Рунета были запланированы на 20 марта. Поводом для переноса стали меры по борьбе с коронавирусом
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Минкомсвязь отложила плановые учения по тестированию целостности и устойчивости функционирования интернета в России из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Уточненный график будет утвержден в ближайшее время.

Согласно опубликованному на сайте Минкомсвязи графику, на учениях 20 марта планировалось отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS.

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В 2020 году такие учения собирались проводить раз в квартал: следующие должны состояться соответственно 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В прошлом году они прошли 23 декабря, тогда было отработано несколько сценариев: обеспечение безопасности абонентов сотовой связи (в том числе меры защиты персональных данных, возможность перехвата их трафика, СМС и геолокации), а также обстановка с рисками и уязвимостью «умных» устройств, включая те, что используются на критических объектах инфраструктуры.

Представители Минкомсвязи указывали, что учения проходят в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер. И добавляли, что угрозы будут отрабатывать только на выделенных сегментах, стендах, полигонах и это не скажется на работе интернета для обычных пользователей. В феврале участвующие в тестировании систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection) операторы связи на Урале сообщали о сбоях в работе Сети.

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Закон о защите российского сегмента интернета предполагает, что при возникновении угроз извне Роскомнадзор будет управлять маршрутизацией трафика через свое оборудование. Кроме того, ведомство сможет фильтровать его, ограничивая для пользователей доступ к запрещенным в России ресурсам. В рамках закона операторы связи должны установить в своих системах специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором, которое будет противодействовать возможным угрозам. Меры вступили в силу с 1 ноября 2019 года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Рунет, Минкомсвязь
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