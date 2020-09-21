За сутки в Москве от коронавируса вылечились 988 человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 988 человек. Об этом, как передает Telegram-канал оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 988 пациентов», — сообщила она.

Всего число людей, вылечившихся от коронавируса в столице, составляет более 237 тыс. человек, добавила Ракова.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса умерли 12 человек. Всего с начала пандемии в столице умерли 5069 заразившихся. За весь период в Москве зафиксировали более 276 тыс. случаев заражения коронавирусом.