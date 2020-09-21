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За сутки в Москве от коронавируса вылечились 988 человек

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 988 человек. Об этом, как передает Telegram-канал оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 988 пациентов», — сообщила она.

Всего число людей, вылечившихся от коронавируса в столице, составляет более 237 тыс. человек, добавила Ракова.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса умерли 12 человек. Всего с начала пандемии в столице умерли 5069 заразившихся. За весь период в Москве зафиксировали более 276 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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В последние время в столице растет число новых случаев инфицирования. Так, 18 сентября оперативный штаб сообщил, что за сутки в столице впервые с конца июня выявили более 800 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели 805 человек. На следующий день в столице зафиксировали 825 новых случаев заражения, что является максимальным показателем суточно прироста заболеваемости с 25 июня.

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил рост числа заболевших тем, что в городе стало проводиться больше тестов. Если раньше ежедневно проводилось около 40 тыс. тестов, то сейчас их объем достиг 66 тыс., уточнил мэр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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