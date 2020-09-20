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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

С начала пандемии в столице умерли 5069 человек с подтвержденным COVID-19

За прошедшие сутки в Москве умерли 12 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram-канале.

У всех умерших была подтвержденная пневмония, говорится в сообщении.

Всего в Москве с начала пандемии умерли 5069 заразившихся.

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В последние дни в Москве увеличивается прирост новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 860 новых случаев заражения, что стало рекордом с 25 июня, когда оперативный штаб сообщал о 885 новых случаях за сутки.

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил рост числа заболевших тем, что в городе стали проводить больше тестов. Если раньше ежедневно проводилось около 40 тыс. тестов, то сейчас их объем достиг 66 тыс., уточнил он.

Ранее, 14 сентября, Собянин также говорил, что на данный момент власти не планируют вводить осенью дополнительные ограничения в связи с коронавирусом. При этом он отметил, что Москва готова к «любым негативным сценариям».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор
Анастасия Батманова
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