В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

С начала пандемии в столице умерли 5069 человек с подтвержденным COVID-19

За прошедшие сутки в Москве умерли 12 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram-канале.

У всех умерших была подтвержденная пневмония, говорится в сообщении.



Всего в Москве с начала пандемии умерли 5069 заразившихся.

В последние дни в Москве увеличивается прирост новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 860 новых случаев заражения, что стало рекордом с 25 июня, когда оперативный штаб сообщал о 885 новых случаях за сутки.

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил рост числа заболевших тем, что в городе стали проводить больше тестов. Если раньше ежедневно проводилось около 40 тыс. тестов, то сейчас их объем достиг 66 тыс., уточнил он.