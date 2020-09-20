Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года

Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает телеканал «Беларусь-1».

«Заверение от министерств связи было достаточно четкое о том, что они проблему эту решат. <...> Вот последнее межправительственное совещание министерств, там были даны обещания, что до конца этого года все-таки этот вопрос решим», — указал он.

Рапота отметил, что в последнее время было предложено «активизировать деятельность» сразу по нескольким «дорожным картам». «Предстоит в этом месяце заседание группы высокого уровня, и, возможно, она придаст дополнительный импульс», — предположил он.

Минсвязь Белоруссии и Минкомсвязь России договорились отменить роуминг между государствами летом 2018 года. Одним из способов решения вопроса называли гармонизацию тарифов. В результате ожидалось, в том числе снижение расценок на услуги связи. В декабре 2019-го Белоруссия подписала «дорожную карту» об отмене роуминга, тогда в Минсвязи республики сообщили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 года.