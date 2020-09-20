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Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года

Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает телеканал «Беларусь-1».

«Заверение от министерств связи было достаточно четкое о том, что они проблему эту решат. <...> Вот последнее межправительственное совещание министерств, там были даны обещания, что до конца этого года все-таки этот вопрос решим», — указал он.

Рапота отметил, что в последнее время было предложено «активизировать деятельность» сразу по нескольким «дорожным картам». «Предстоит в этом месяце заседание группы высокого уровня, и, возможно, она придаст дополнительный импульс», — предположил он.

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Минсвязь Белоруссии и Минкомсвязь России договорились отменить роуминг между государствами летом 2018 года. Одним из способов решения вопроса называли гармонизацию тарифов. В результате ожидалось, в том числе снижение расценок на услуги связи. В декабре 2019-го Белоруссия подписала «дорожную карту» об отмене роуминга, тогда в Минсвязи республики сообщили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 года.

Глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев в 2017 году заявил, что международный роуминг в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в которое входят Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан и Узбекистан, может быть отменен в течение ближайших двух-трех лет. «Мы должны в Таможенном союзе добиться того, чтобы не было роуминга, и в конечном итоге бороться за то, чтобы не было международного роуминга вообще», — указал он.

роуминг Россия Белоруссия Союзное государство Григорий Рапота
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