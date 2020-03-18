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Политика ,  
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В ЕАЭС оценили готовность к единому роумингу, валюте и рынку нефти

В ближайшие четыре года в Евразийском экономического союзе должны быть созданы общие рынки без изъятий и ограничений. Финансовый рынок проработан слабо, создание общего энергорынка вполне реалистично, сказал РБК новый глава союза
Михаил Мясникович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Задача Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на ближайшие четыре года — создание общих рынков без изъятий и ограничений. Об этом в интервью РБК сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. «То есть время раскачки, каких-то программ, деклараций, заверений уже исчерпано. Нужны практические действия, и те стратегические направления до 2025 года, которые мы сейчас разрабатываем, направлены именно на то, чтобы они максимально являлись нормами прямого действия», — заявил он. Бывший премьер и глава президентской администрации в Белоруссии возглавил коллегию в феврале этого года.

По оценке главы коллегии ЕЭК, создание единого финансового рынка пока проработано слабо. «Финансовый рынок сегодня, будем говорить так, проработан очень слабо. Да, это деликатная тема, это очень важная тема. Иногда на ней спекулируют, говоря о неких единых эмиссионных центрах или единой валюте, что отталкивает, тормозит интеграционные процессы», — указывает он.

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Оценивая возможность создания единого энергетического рынка и рынка энергоносителей, Мясникович выразил уверенность в том, что к этому все равно придет. По его мнению, при создании общего рынка электроэнергии надо учитывать все вопросы, связанные с тарифной политикой. «Если она будет не дискриминационная, значит, все будет нормально. Есть же Объединенная европейская энергосистема, и она функционирует, хотя, например, в Германии одни источники и затраты, а в Греции другие. Надо приходить к тому, чтобы были равнодоходные цены», — объяснил Мясникович. По его оценке, успеть принять все необходимые решение реалистично к 2025 году.

Согласно договору о создании Евразийского экономического союза, подписанному в 2014 году, формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов должно состояться не позднее 1 января 2025 года. На этот же срок намечено создание общего финансового рынка.

Платформу для отмены роуминга на территории ЕАЭС, по мнению Мясниковича, заложили документы, подписанные в рамках белорусско-российских отношений. Эти подходы можно распространить на весь Евразийский экономический союз. «Мы в ближайшее время эту тему рассмотрим, и я думаю, утвердим на заседании коллегии план действий», — сказал он.

Предшественник Мясниковича на посту председателя коллегии ЕЭК Тигран Сарксиян в разговоре с РБК указывал, что к отмене роуминга не готов прежде всего бизнес, в частности операторы сотовой связи, которые инвестировали в эту отрасль. Устранение роуминга в масштабах союза, указывал он, невозможно без отмены роуминга на уровне каждой из стран. Первым шагом к отмене роуминга, по его словам, могло бы стать соглашение о создании единого тарифного пространства на услуги завершения международных вызовов между пятью странами союза.

Полную версию интервью Михаила Мясниковича читайте здесь.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: ЕАЭС, интеграция, энергетика
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