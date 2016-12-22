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Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг между странами
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Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг между странами
Технологии и медиа, 16:46
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Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг между странами

Минсвязь Белоруссии и Минкомсвязь России договорились отменить роуминг между странами. На совместном заседании коллегии в Смоленске ведомства обсудили «дорожную карту» по данному вопросу, сообщается на сайте белорусского министерства.

Одним из способов решения вопроса с отменой роуминга названа гармонизация тарифов. В результате ожидается снижение тарифов на услуги связи, а также увеличение деловой и туристической активности.

В ФАС назвали возможные сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Технологии и медиа

В сентябре 2017 года глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что международный роуминг для стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут отменить в течение двух-трех лет. «Мы должны в Таможенном союзе добиться того, чтобы не было роуминга, и в конечном итоге бороться за то, чтобы не было международного роуминга вообще», — утверждал Артемьев. В Таможенный союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.

В июле Госдума поддержала законопроект об отмене роуминга внутри России, чтобы абоненты оплачивали услуги связи по единому тарифу своего сотового оператора. Эту инициативу зарегистрировали еще в 2017 году депутаты от «Справедливой России».

Теги: международный роуминг , Белоруссия
Главное
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