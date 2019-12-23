Белоруссия подписала «дорожную карту» по отмене роуминга с Россией

Белоруссия подписала «дорожную карту» об отмене роуминга между Республикой Беларусь и Россией в рамках Союзного государства. Об этом сообщает БелТа.

В Министерстве связи и информатизации Белоруссии добавили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 года.

Ранее о согласовании «дорожной карты» российской стороной сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков. Он отметил, что в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении.

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга между странами в августе 2018 года. Тогда заявляли, что в результате соглашения ожидается снижение тарифов на услуги связи, а также увеличение деловой и туристической активности.