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Общество ,  
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Белоруссия подписала «дорожную карту» по отмене роуминга с Россией

Белоруссия подписала «дорожную карту» об отмене роуминга между Республикой Беларусь и Россией в рамках Союзного государства. Об этом сообщает БелТа.

В Министерстве связи и информатизации Белоруссии добавили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 года.

Ранее о согласовании «дорожной карты» российской стороной сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков. Он отметил, что в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении.

В переговорах России и Белоруссии об отмене роуминга возникли разногласия
Технологии и медиа

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга между странами в августе 2018 года. Тогда заявляли, что в результате соглашения ожидается снижение тарифов на услуги связи, а также увеличение деловой и туристической активности.

Изначально стороны планировали подписать «дорожную карту» в сентябре этого года, однако тогда им не удалось договориться о снижении оптовых цен, от которых зависит тариф для абонентов.

Теги: Белоруссия, роуминг, «дорожная карта»
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В переговорах России и Белоруссии об отмене роуминга возникли разногласия
Технологии и медиа
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