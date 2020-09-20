В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 892 человека

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели 892 человека после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 947», - добавила она.

Вице-мэр отметила продолжающуюся тенденцию увеличения числа выздоровевших.

Ранее стало известно, что, по данным оперативного штаба, общее число летальных исходов от COVID-19 в Москве за 19 сентября увеличилось на 13 человек до 5 057.