Член ОНК сообщила о чтении Ефремовым книг о тюрьме

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам за ДТП со смертельным исходом, проводит время в следственном изоляторе за чтением книг. Об этом Ura.ru рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По ее словам, одна из книг была посвящена тюрьме.

«Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой», — сказала Меркачева.

Она отметила позитивный настрой у Ефремова. Это связано с появлением новых адвокатов, добавила правозащитница.

Новыми защитниками Ефремова вместо Эльмана Пашаева будут Роман Филиппов и Владимир Васильев. Васильев подал апелляцию и попросил суд заменить актеру восемь лет колонии на четыре года условно.